Fonds au profit des victimes : Le bilan des réparations à Tombouctou

La semaine dernière, des responsables du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale (CPI), et partenaires, à savoir Aude Le Goff, Laetitia N’Guewo, Modibo Bagayoko de l’Unesco, Chirfi Moulaye Haïdara et autres étaient au Mémorial Modibo Keita. Ils étaient face à la presse pour faire le bilan de réparation à Tombouctou par le Fonds au profit des victimes dans l’affaire Ahmad Alfaqi à la CPI.



En effet la CPI avait reconnu Ahamd Alfaqi coupable l’avait condamné dans l’affaire de destruction de mausolées et autres bâtiments symboliques à Tombouctou. Pour réparer le préjudice causé au Mali, à la communauté de Tombouctou et aux ayants-droits des saints dont les mausolées ont été détruits, la CPI avait fixé à un milliard 700 mille francs CFA, le coût des réparations et portés par le Fonds au profit des victimes.





Selon Aude Le Goff chargé de projet, dans le cadre de ces réparations de préjudices causés par les attaques dirigées par AlfAqi contre des sites, des mausolées et autres infrastructures symboliques, le Fonds au profit des victimes opère au Mali depuis mars 2019 et prendra fin en 2025. Les réparations, à l’en croire, sont soit individuelles, à savoir les acteurs directement liés aux sites détruits, soit 2680 victimes, ou collectives, visant les communautés.



Dans un premier, temps, il s’agit de ceux qui ont des liens explicites avec les bâtiments, « les descendants des saints, les maçons, les gardiens ont eu droit à des réparations individuelles », a cité Le Goff tout en précisant que le juge n’a pas levé la confidentialité des coûts de réparations et qu’elle ne pourrait en faire plus. Ensuite, selon elle, la communauté de Tombouctou, qui aussi a été victime et rendre dans les réparations collectives.



A en croire la cheffe de projet, Aude Le Goff, dans le cadre des réparations collectives, beaucoup de choses ont été faites : « La commémoration, la réparation des bâtiments, la formation des maçons », a-t-elle cité entre autre. Elle a rappelé dans le cadre des réparations pour la population malienne et la communauté internationale, l’euro symbolique a été remis à l’Etat malien et à la communauté internationale le 30 mars 2021.



Selon les conférenciers, le Fonds au profit des victimes accompagne aussi 42 projets à Tombouctou pour un montant de 273 millions de F CFA. A leurs dires, parmi les 42, onze projets viseront le renforcement de la cohésion sociale, quatre la protection de l’environnement, un seul la culture et les 23 autres sont pour des secteurs de productions. Les 42 projets ont sélectionnés parmi 150 à l’issue d’un processus participatif, ont-ils précisé.



Koureichy Cissé