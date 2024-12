7 des 11 Leaders politiques libérés lors de leur rencontre avec le Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) "Nous n’avons jamais envisagé un complot contre le Mali et nous ne le ferons jamais" - abamako.com

Publié le mardi 24 decembre 2024 | L'Indépendant

partis politiques

Le président du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM), Chérif Ousmane Madani Haïdara, a reçu, hier lundi 23 décembre, une délégation composée de sept des onze leaders politiques libérés le 5 décembre dernier après cinq mois d’incarcération dans une affaire de "tentative d’atteinte ou atteinte à la sûreté intérieure de l’État, trouble à l’ordre public et opposition à l’autorité légitime". L’occasion pour les intéressés de lever toute équivoque: "ils n’ont jamais eu l’intention de fomenter un complot contre le pays".





Is étaient 7 sur les 11 leaders politiques, membres de la coalition signataire 1 de la Déclaration commune du 31 mars 2024, à se présenter, hier dans l’après- midi, au Haut Conseil Islamique du Mali. Samba Coulibaly, président du parti NEMA, Moustaphe Dicko et Yaya Sangaré de L’ADEMA PASJ, Amidou Maïga du RPM, Moulaye Haïdara, président du PDES, Laya Guindo, président de ADRP et Mamadou Traoré de l’Alternative pour le Mali, ont eu des échanges avec le bureau du HCIM.



La délégation était porteuse d’un message de remerciement à l’endroit du HCIM pour les démarches entreprises en faveur de leur libération obtenue, le 5 décembre dernier, après cinq mois d’incarcération. Après leur entrevue qui s’est tenue à huis-clos, selon un participant à la rencontre, les échanges ont aussi porté sur l’apaisement du climat politique et social.