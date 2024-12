Mobilisation des ressources sur le marché financier de L’UEMOA: Le Mali a levé hier 110 milliards de FCFA dont plus 97 milliards de partici- pation des banques implantées au Mali - abamako.com

Mobilisation des ressources sur le marché financier de L'UEMOA: Le Mali a levé hier 110 milliards de FCFA dont plus 97 milliards de partici- pation des banques implantées au Mali
Publié le mardi 24 decembre 2024

Au terme de son émission simultanée de Bons et Obligations du trésor spéciale d'hier lundi 23 décembre, l'Etat du Mali a mobilisé 110 milliards de FCFA auprès des investisseurs de l'UEMOA. Sur le montant retenu, les banques implantées dans notre pays ont contribué pour un peu plus de 97 milliards.





En quête hier de 100 milliards de FCFA sur le marché financier sous-régional, le trèsor public malien a finalement retenu 110 mil- liards qui devront permet- tre de renflouer les caisses de l'Etat. Cette performance vient conforter les succès déjà enregistrés lors des deux dernières opérations au terme des- quelles notre pays avait mobilisé presque le même montant soit 33 milliards de F CFA sur un objectif de 30 milliards.



Selon les résultats publiés par la BCEAO à travers l'agence UMOA-Titres

et la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Mali, cette opération, tenue spéciale- ment le lundi en raison certainement de la fête de Noel (les émissions du Mali étant programmées pour les mercredis) a vu une forte participation des investisseurs. A la date de clôture du dépôt des offres, le montant global était des soumissions de 116, 645 milliards de FCFA. Sur ce montant, les organisateurs ont retenu 110 milliards, rejetant le reste. Contrairement aux précédentes opérations, celle-ci était repartie en quatre compartiments. Il s'agit des Bons d'une durée d'une année dont le taux d'intérêt n'a pas été annon- cé. Et des Obligations d'une durée de 2, 3 et 5 ans avec des taux d'intérêt fixe respectifs de 6%, 6,15% et 6,35%. Les investisseurs ont postulé à tous les niveaux même si le gros des offres a concerné la maturité de 3 ans avec plus de 70 milliards déposés. Sur le montant levé, les banques maliennes ont contribué pour plus de 97 milliards de FCFA. Le reste étant apporté par celles des autres pays de l'UEMOA exceptés le Niger et la Guinée Bissau.



Il faut souligner que les ressources financières mobilisées sur le marché des titres publics vont permettre à l'Etat de faire face à ces engagements souscrits dans le budget d'Etat notamment en terme de réalisation d'infrastructures de développement socio-économiques.



