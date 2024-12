Opération Djèkabara : les Forces armées de l’AES engagent une offensive conjointe contre le terrorisme dans la zone des Trois Frontières - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Opération Djèkabara : les Forces armées de l’AES engagent une offensive conjointe contre le terrorisme dans la zone des Trois Frontières Publié le jeudi 26 decembre 2024 | AES Info

© Autre presse

Opération Djèkabara : les Forces armées de l`AES engagent une offensive conjointe contre le terrorisme dans la zone des Trois Frontières

Tweet

Une importante opération militaire tripartite, baptisée "Djèkabara", s'est déroulée du 15 au 22 décembre 2024 dans le secteur de Tessit, à 145 km de Gao, marquant un engagement significatif des forces de l'Alliance des États du Sahel (AES) contre les groupes armés terroristes (GAT) dans la zone des trois frontières.



Menée conjointement par les forces armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger, l'opération Djèkabara a ciblé les bases terroristes opérant dans cette région stratégique. Les résultats se sont avérés probants, avec le démantèlement de plusieurs bases, la destruction de véhicules (picks-up et motos) et la récupération de matériel appartenant aux GAT. Des moyens aériens ont également été déployés lors de cette opération.



Pendant huit jours, les Forces Armées Maliennes ont patrouillé les villages et hameaux de la localité de Tessit, notamment In-Amassor, Haram, Argou, Karou-Gourma, Bitam, Hourara, Serekewillé, Tadjalat et Tabakat. L'objectif principal était de désorganiser et d'anéantir la capacité de nuisance des groupes terroristes actifs dans la zone des trois frontières.



Cette opération s'inscrit dans la volonté affirmée des pays membres de l'AES de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme afin de sécuriser leur espace commun et de permettre la libre circulation des personnes et des biens. Le succès de Djèkabara témoigne de cet engagement concret sur le terrain.



Le chef de mission de Tessit et coordinateur de l'opération, s'est félicité du déroulement de l'opération et de la démonstration de force des pays de l'AES, soulignant que l'action s'inscrit dans le cadre de la force conjointe de l'AES avec pour objectif la neutralisation des terroristes. Il a confirmé l'atteinte des objectifs fixés par la hiérarchie, notamment la destruction des sanctuaires terroristes et de leurs moyens.



Le coordinateur a appelé les autorités militaires de l'AES à poursuivre ces initiatives pour renforcer le retour de la paix et de la quiétude dans le Sahel, et a exhorté les populations à collaborer davantage avec les forces militaires dans la lutte contre le terrorisme.



Il est à noter que, simultanément à l'opération Djèkabara, les armées nigériennes et burkinabé menaient également des opérations le long de leurs frontières respectives afin de traquer les groupes armés opérant dans leurs zones d'action.