Coupe du Monde de Basketball Australie 2022 : à défaut de pouvoir rivaliser sur le planché avec les adversaires, les Aigles dames se livrent à un spectacle - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du Monde de Basketball Australie 2022 : à défaut de pouvoir rivaliser sur le planché avec les adversaires, les Aigles dames se livrent à un spectacle Publié le mardi 27 septembre 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Afrobasket féminin 2019: Le Nigeria domine le Mali et va en finale

Dakar, le 16 août 2019 - Le Nigeria a validé son billet pour la finale de l`Afrobasket féminin 2019. Les Nigérianes ont battu les Maliennes 79-58. Tweet

Les Aigles dames du Mali ont perdu hier 68-81 face à la Serbie. C’est la quatrième défaite des Aigles dames à cette coupe du monde de Basketball. Elles avaient précédemment perdu face au Japon, l’Australie et la France. Les Aigles basketteuses n’ont pu rivaliser sur le planché avec leurs adversaires, les hautes compétitions ayant leurs exigences. De défaites en défaites les Aigles dames ont fini sur les nerfs et se sont livrées en spectacle après leur défaite contre la Serbie ce lundi. Dépassées par les événements, deux joueuses du Mali en sont venues aux mains. Il s’agit de Salamatou Kourouma et de Kamité Elisabeth Daou. Elles ont été séparées par leurs coéquipières. Le ridicule ne tue pas.



Les aigles dames jouent leur dernier match de poule en ce moment même contre le Canada. Selon les informations, le Canada mène encore 53-29 à la fin de la période.



fsanogo