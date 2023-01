Sortie de crise : l’Adema et le Cadre d’échange pour un retour à l’ordre constitutionnel dans les délais - abamako.com

Sortie de crise : l'Adema et le Cadre d'échange pour un retour à l'ordre constitutionnel dans les délais Publié le vendredi 20 janvier 2023

Communiqué conjoint ADEMA-PASJ/Cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre Constitutionnel



Le jeudi 19 janvier 2023, dans l'après-midi, au siège de l'Adéma-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ), sis à Bamako-Coura, une forte délégation du Cadre d'échanges des Partis et Regroupements politiques pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel conduite par son Président, Dr Modibo SOUMARE a été reçue, à sa demande, par une très forte délégation de l'Adéma-PASJ, avec à sa tête son Président, Pr Marimantia DIARRA



Au cours de cette rencontre, qui s'est déroulée dans une atmosphère de fraternité et de convivialité, le Cadre d'échanges des Partis et Regroupements politiques pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel et l'Adéma-PASJ ont longuement échangé sur la situation socio- politique et sécuritaire de notre pays.



Les échanges ont notamment porté sur les enjeux liés aux réformes politiques et institutionnelles, aux élections en vue et sur les relations futures entre les deux parties, en vue de contribuer à la réussite de la transition au Mali.



A l'issue d'échanges francs et très ouverts sur toutes ces questions, il s'est dégagé une convergence et une identité de vues entre les deux parties, en ce qui concerne, surtout l'impératif de respecter le délai convenu pour le retour à l'ordre constitutionnel, l'organisation de l'élection présidentielle comme étant la priorité des priorités, la recherche du consensus autour d'une révision constitutionnelle à minima.



Le Cadre d'échanges des Partis et Regroupements politiques pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel et l'Adéma-PASJ affirment leur attachement, en toutes circonstances, à la réussite de la Transition, dans le strict respect des engagements souscrits par les Autorités de la Transition face au Peuple malien et à la Communauté internationale, fixant la fin de la transition à mars 2024.



Les deux parties en appellent au sens de responsabilité et de patriotisme des Autorités et de toutes les forces vives du pays, pour plus d'inclusivité et de consensus, dans la conduite de la transition autour d'objectifs précis et réalistes.



Enfin, les deux délégations, au regard de l'urgence et de l'actualité nationale, ont convenu de créer les conditions pour approfondir les échanges sur les questions d'intérêt national.



Fait à Bamako, le 19 janvier 2023



