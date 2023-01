Sécurisation des prochaines élections : le président de la Transitionannonce le lancement d’une opération d’envergure dénommée "Tilé Kura’’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sécurisation des prochaines élections : le président de la Transitionannonce le lancement d’une opération d’envergure dénommée "Tilé Kura’’ Publié le vendredi 20 janvier 2023 | aBamako.com

© Autre presse par Dr

Le colonel Assimi Goita

Tweet

Lors de son discours à l'occasion de la fête de la 62 anniversaire de l'armée malienne, le président de la transition, le colonel Assimi a annoncé le lancement d'une opération d'envergure dénommée Tilé Kura’’ qui, consolidera les acquis de ‘’Kélétigui’’, et s’inscrira dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum ainsi que des élections générales à venir. Ci-dessous le discours du président de la transition



* Officiers,



* Sous-officiers,



* Militaires du rang,



* Mes chers compatriotes,



Notre pays célèbre demain le 62e anniversaire de la création de son armée nationale. Le 20 janvier symbolise l’affirmation et la concrétisation de la souveraineté nationale du Mali. Sa commémoration me donne cette année encore, l’occasion de saluer la mémoire combattante du Président Modibo Keïta et tous ses compagnons de lutte, qui, en véritables visionnaires, avaient compris dès les premières heures de notre accession à l’indépendance, la nécessité et l’urgence de créer une armée nationale pour soutenir le processus d’émancipation du pays, assurer la défense du territoire, ainsi que la protection des populations et des intérêts vitaux de la République naissante du Mali.



Depuis cette date, les forces armées maliennes, fidèles à la tradition de lutte héroïque de notre peuple, ont participé à l’écriture des pages glorieuses de notre histoire contemporaine.



* Officiers,



* Sous-officiers,



* Militaires du rang,



* Mes chers compatriotes,



Chaque génération a des missions historiques à assumer. Le contexte actuel de notre pays est marqué par la lutte contre les groupes armés terroristes, qui ont imposé à notre peuple une guerre qui s’accompagne de souffrances indicibles pour nos populations.



Tout cela se passe dans un environnement géopolitique global complexe dont nous devons avoir une fine lecture afin d’éviter d’être impressionnés par de fausses analyses, qui n’ont d’autres objectifs que de nous maintenir dans la dépendance.



Dans ce contexte où les États ne sont motivés que par leurs intérêts, notre centre de gravité est le peuple malien et notre boussole est la satisfaction de ses intérêts vitaux.







* Officiers,



* Sous-officiers,



* Militaires du rang,



* Mes chers compatriotes,



C’est le lieu pour moi de saluer l’engagement des FAMAS et la bravoure des soldats durant l’année écoulée. Ces soldats pleinement conscients de leur responsabilité envers la nation malienne luttent de jour comme de nuit, dans des conditions extrêmes, pour sauvegarder son intégrité. Ils ont tenu leur engagement comme l’ont fait avant eux leurs devanciers.



Je voudrais m’incliner devant la mémoire de toutes les personnes, militaires et civiles, tombées pour la défense de la patrie et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. La nation reconnaissante n’oubliera jamais le don de leur vie.



* Officiers,



* Sous-officiers,



* Militaires du rang,



* Mes chers compatriotes,



L’une des recommandations les plus insistantes des Assises nationales de la refondation était la militarisation de la police nationale. Une réforme qui participe du renouveau de notre outil de défense. Elle nous permet également de renforcer les effectifs et les capacités des Forces de Défense et de Sécurité, engagées dans une lutte sans répit contre le terrorisme. Je voudrais à cet égard, saluer les efforts inlassables des différentes couches de la population et des Forces de Défense et de Sécurité pour la réalisation de ce projet.



* Officiers,



* Sous-officiers,



* Militaires du rang,



* Mes chers compatriotes,



La lutte contre le terrorisme étant un combat multiforme et de longue haleine, notre souci primordial a toujours été de disposer d’un outil de Défense à hauteur de la menace. Cela requiert une politique de Défense courageuse et proactive. Fort heureusement, nous nous y attelons depuis le 20 août 2020. Les résultats qui en







découlent de plus en plus sont encourageants au regard du dévouement des hommes engagés sur les théâtres d’opérations. Plutôt que de subir, les Forces de Défense et Sécurité s’inscrivent dans une dynamique de reprise d’initiative tout en renversant significativement les rapports de force.



Par un changement radical de doctrine et de vision, notre Armée fait légitimement la fierté de la Nation tout entière qui se reconnaît de plus en plus dans ses orientations stratégiques.



De l’année 2020 à nos jours, de nombreuses opérations ont été initiées dans le but de protéger et de soulager les souffrances des populations exposées aux actions perfides des groupes armés terroristes. L’opération ‘’Maliko’’ s’est largement focalisée sur le retour de l’autorité de l’État et de la restauration de l’État de Droit ainsi que la libre circulation des personnes et de leurs biens. Bien que les résultats aient été fort appréciables, l’adaptation à la nature de la menace exigeait une nouvelle posture. D’où l’opération ‘’Kélétigui’’, marquée par la prise d’initiative pour le contrôle effectif du terrain. Elle vise à rechercher et neutraliser les groupes terroristes en détruisant leurs sanctuaires. C’est ainsi que de nombreuses zones refuges des terroristes ont été identifiées et détruites au cours de l’année 2022 sans compter la récupération d’importants lots de matériels et de munitions. Une autre opération d’envergure, dénommée ‘’ Tilé Kura’’ qui, en plus de la consolidation des acquis de ‘’Kélétigui’’, s’inscrira dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum ainsi que des élections générales à venir. À terme, toutes ces opérations concourent, non seulement, à étendre les espaces contrôlés pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, facteur de reprise des activités socioéconomiques et du retour durable de l’Administration et des services sociaux de base.



* Officiers,



* Sous-officiers,



* Militaires du rang,



* Mes chers compatriotes,



Il est heureux de constater que les acquisitions des Forces de Défense et de Sécurité en deux ans de Transition dépassent largement celles des décennies précédentes. Durant l’année écoulée, les forces de Défense et de Sécurité ont été renforcées en matériels roulants majeurs, en armements et munitions pour augmenter les capacités des unités terrestres.







Des avions de chasse de type Su-25 et L-39 Albatros, des hélicoptères de types Mi- 35, Mi-24, Mi-8, Mi-171, et un avion de transport multi rôles de type CASA C-295 pour renforcer les capacités aériennes et aéromobiles. Nous avons également acquis des radars de surveillance, des moyens de défense sol-air et des drones de type Bayraktar TB2 pour davantage renforcer les capacités de l’Armée de l’Air.



Par addition à notre vision d’équipement continu des Forces de Défense et de Sécurité, des initiatives courageuses d’une grande ampleur ont été entreprises pour la formation du personnel, la gestion des ressources humaines et l’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires.



À titre d’illustration, nous sommes fiers de constater la création de l’École de Guerre du Mali dont la deuxième promotion vient de faire sa rentrée. Il convient aussi de noter la mise en place et le renforcement d’un cycle de formation continue qui est un grand facteur de cohésion au sein de notre Armée qui s’attèle, à juste titre, à la maîtrise des effectifs par la mise en place du Système d’Information et de Gestion du Personnel de la Défense.



Sur le plan des infrastructures, il convient de noter le début de la construction de 4000 logements dont 1000 sont déjà en construction, pour les Forces de Défense et de Sécurité dans la Garnison de Kati ainsi que dans d’autres régions. La construction de l’hôpital militaire de 4e génération se poursuit également. Après la construction des camps de Nara et de Banamba, celle de Bougouni, San, Koutiala, Diema et Kita est imminente.



* Officiers,



* Sous-officiers,



* Militaires du rang,



* Mes chers compatriotes,



En décidant de la diversification de ses liens de coopération, surtout sur le plan militaire, notre pays s’est engagé à défendre de manière irréversible son territoire et sécuriser ses populations, en ne comptant que sur sa propre vision avec l’aide des partenaires sincères. C’est la raison fondamentale pour laquelle, trois principes essentiels guident les autorités de la Transition dans l’orientation de l’action publique, à savoir : le respect de la souveraineté du Mali ; le respect des choix







stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du Peuple malien dans les décisions prises. Aucune pression infondée ou même de tentative désespérée d’isolement du Mali n’entachera lesdits principes.



Notre ambition est de faire du Mali Koura, un pays développé, sûr et respecté.



Officiers,



Sous-officiers,



Militaires du rang,



Mes chers compatriotes,



Je ne



malien pour son accompagnement inconditionnel des Forces de Défense et Sécurité. Aujourd’hui, plus que jamais, l’union entre le peuple et son armée est consolidée.



En effet, chaque citoyen, à quelque niveau qu’il se trouve, a un rôle à jouer dans la défense nationale. Nous devons concevoir cette défense civile comme un dispositif permanent destiné à protéger les populations en temps de guerre comme en temps de paix.



J’exhorte donc les Maliennes et les Maliens, du simple citoyen aux autorités civiles, en passant par les autorités coutumières, à s’inscrire dans cette dynamique qui renforcera la cohésion entre le peuple et son armée.



En vous réitérant mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, je souhaite à toutes et à tous une bonne fête de l’Armée dans un Mali pacifié et prospère.



Vive les Forces armées maliennes !



Ensemble, nous bâtirons le Mali Koura, Qu’Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.



saurais terminer sans adresser ma reconnaissance particulière au peuple