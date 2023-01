Elections à venir: Marimatia Diarra, président de l’Adema-PASJ prépare son parti à les gagner dans le cadre d’une plateforme importante - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Elections à venir: Marimatia Diarra, président de l’Adema-PASJ prépare son parti à les gagner dans le cadre d’une plateforme importante Publié le samedi 21 janvier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Elections à venir: Marimatia Diarra, président de l`Adema-PASJ prépare son parti à les gagner dans le cadre d`une plateforme importante

Tweet

Le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adema-PASJ) a organisé ce samedi 21 janvier 2023 une cérémonie de présentation de voeux pour l'année 2023 à ses militants et à la presse. Cette cérémonie de présentation de voeux a été présidée par Marimatia Diarra, son président.



Dans son discours, le président de l'Adema souhaite que les élections annoncées se tiennent à date prévue comme indiquées dans le chronogramme officiel de la transition.

Il demande que l'Adema-PASJ se prépare dans le cadre d'une plateforme importante afin de gagner ces élections. Selon lui, cela ne peut se faire que lorsque les militants sont soudés et soutiennent les orientations du parti.



Pour faire face aux attaques dont les forces de défense et de sécurité sont victimes, le président de l'Adema demande une union sacrée des Maliens et salue les autorités pour les efforts déployés en vue de doter les forces de défense et de sécurité d'équipements performantes.



Il exhorte également les autorités de la transition à soulager les populations maliennes par rapport au coût de la vie.



M.S