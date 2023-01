Pour violence dans l’espace universitaire : 8 étudiants exclus définitivement de la Faculté des sciences et techniques (FST)et de l’ISA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Pour violence dans l’espace universitaire : 8 étudiants exclus définitivement de la Faculté des sciences et techniques (FST)et de l’ISA Publié le samedi 21 janvier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Enseignement supérieur : marche organisée par L’AEEM

Bamako, le 15 juillet 2013. L’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) a organisé une marche pacifique de la FAST à la Primature pour remettre au chef du Gouvernement une pétition dans laquelle elle demande la reprise immédiate des cours par les grévistes du Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP). Tweet

Les responsables de universitaire de la Faculté des Solences et Techniques (FST) et de l'Institut des iciences Appliquées (ISA) ont décidé d'exclure définitivement 8 étudiants pour les violences du 22 décembre 2022 sur l'espace universitaire

Ces 8 étudiants exclus par une décision du recteur sont Alfousseiny DJONI, étudiant en MPCI-LI depuis le 12 janvier 2018; Ali SIDIBE, étudiant en SVT-LI, Modibo DIARRA, étudiant en SVT-L1; Ibrahima A TOURE, Secrétaire Général du Comité AEEM FSTSA; Daouda SANOU, étudiant en MPCI-L1; Ibrahim DRAMERA, étudiant en MPCI-LI; Sountoura DIARRA, étudiant en MPCI-LI, et Drissa SOW, étudiant en SVT-LI.

Ces sanctions infligées à ces étudiants font suite aux recommandations d'un Conseil de discipline tenu le 05 janvier 2023.



M.S