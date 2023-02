Situation budgétaire : le gouvernement malien annonce une croissance de son PIB de 3,7 à plus de 5% - abamako.com

’Les dépenses militaires en termes d’exécution sont passées de 299,080 milliards de FCFA en 2019 à 459,378 milliards de FCFA en 2022’’. Ces chiffres ont été donnés ce jeudi 16 février 2023 à l’hôtel GRANADA lors de la conférence sur le processus budgétaie 2024 organisée par la Direction Générale du Budget.



La cérémonie d’ouverture de cette conférence a été présidée par le Ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, qui avait pour la circonstance à ses côtés, le Directeur du Général du Budget Amadou Tidiani Diarra, du Co-coordinateur du Groupe de dialogue Économie, Finances, Développement du Secteur privé et de la Statistique, M.Adalbert NSHIMYUMUREMYI, du président de la commission finances du Conseil National de la Transition (CNT) et du président de la Conseil National de la Société civile



Dans son intervention, le directeur du Budget a indiqué que dans le cadre du renforcement de la défense et de la sécurité, les dépenses militaires en termes d’exécution sont passées de 299,080 milliards de FCFA en 2019 à 459,378 milliards de FCFA en 2022. Le montant inscrit dans la Loi de Finance (LFI) 2023 est de 440,934 milliards de FCFA et les dépenses de sécurité en termes d’exécution sont passées de 97,284 milliards de FCFA en 2019 à 152,466 milliards de FCFA en 2022. Le montant inscrit dans la LFI de 2023 est de 171,905 milliards de FCFA



Selon le ministre de l’Économie et des Finances, en dépit des effets négatifs de la crise en Ukraine, ainsi que de l’embargo illégal et illégitime de la CEDEAO et de l’UEMOA imposé au Mali durant 6 mois en 2022, le contexte macro-économique sur le plan national qui prévaut à l’élaboration du budget 2024 est plutôt rassurant et se caractérise par une amélioration progressive de la situation sécuritaire et socio-politique avec comme toile de fonds la montée en puissance de l’armée nationale.



Le taux de croissance réelle du PIB, estimé à 3,7% en 2022, devrait s’accélérer en 2023 et 2024 pour atteindre respectivement des 5,0% et 5,2%.



L’inflation, qui demeure maitrisée, devrait se situer en dessous de la norme communautaire de 3% grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des acteurs du monde économique et une bonne campagne agricole.



La mobilisation des recettes fiscales de 2022 ressort assez satisfaisante avec un taux de pression fiscale qui se situe à 14,1%du PIB contre une prévision de 14,0%. L’exécution des dépenses a été contenue dans la limite des dépenses prévues soit 20,4%du PIB contre une prévision de 22,5%. Le niveau de déficit budgétaire est ressorti à 4,7% du PIB nettement meilleur que la prévision de 5,3%.



Concernant l’année budgétaire 2023 qui démarre sous de bons auspices, le gouvernement maintiendra les efforts pour l’amélioration de l’exécution budgétaire à travers le double objectif d’intensification de la mobilisation des ressources intérieures et d’efficacité des dépenses de l’administration. Pour l’exercice 2024 dont le processus va être lancé, les perspectives macroéconomiques du Mali incitent à la mise en œuvre d’une politique budgétaire prudente et responsable, malgré un regain de la croissance du PIB réel.



M.S