Tension montante autour de la situation de Kidal : le BIPREM appelle à l'apaisement Publié le jeudi 16 fevrier 2023

Dans un communiqué publié ce jeudi 16 février 2023 ; communiqué dit relatif à la récente sortie du premier vice secrétaire du Conseil National de Transition (CNT), le Bloc d’Intervention Populaire et Pacifique pour la Réunification Entière du Mali (BIPREM) a condamné « toute attitude incitant à la guerre et à l’affrontement entre Maliens. » Il a ensuite invité les pouvoirs publics et toutes les parties signataires de l’Accord d’Alger à privilégier la conciliation et les pourparlers. Lisez plutôt.





Le Bloc d’Intervention Populaire et Pacifique pour la Réunification Entière du Mali (BIPREM) constate avec regret et consternation l’usage, ces derniers temps, de formules et de déclarations va-t'en guerre au sujet de Kidal et émanant souvent de personnages proches des autorités en place.

Le BIPREM, fidèle à son credo, (l’Intervention Populaire et Pacifique pour la Réunification Entière du Mali) condamne avec la dernière énergie toute attitude incitant à la guerre et à l’affrontement entre Maliens.

Le BIPREM invite toutes les parties prenantes en général et les autorités en charge de la transition en particulier, à davantage de modération, d’esprit de tolérance et de discernement, cette crise malienne ne pouvant être réglée par les armes mais plutôt par le dialogue inter-malien.

Le BIPREM invite les pouvoirs publics et toutes les parties signataires de l’Accord d’Alger à privilégier la conciliation et les pourparlers, seule voie de sortie et de retour à une paix durable au MALI.

Le BIPREM sait pouvoir compter sur la compréhension et l’engagement de tous pour un Mali Uni, fort et solidaire.



Bamako le jeudi 16 Février 2023



Le Président



LACINE Diawara