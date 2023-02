Gestion des eaux usées: la station de traitement de boue de vidange de Koulikoro opérationnelle - abamako.com

News Politique Article Politique Gestion des eaux usées: la station de traitement de boue de vidange de Koulikoro opérationnelle Publié le jeudi 16 fevrier 2023 | aBamako.com

Modibo Koné

Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Modibo KONE, a procédé ce jeudi 16 février 2023, à l’inauguration de la station de traitement de boue de vidange de Koulikoro.

D’un coût de plus de 1,3 milliard FCFA, cette infrastructure, fruit de la coopération avec ENABEL, vient soulager les populations de Koulikoro de la lancinante question de la gestion des eaux usées de tous genres.

Après avoir salué l’excellence de la coopération avec le Mali dans le domaine de l’assainissement, l’ambassadeur de Belgique, qui a pris part à la cérémonie, s’est dit déterminé à maintenir le cap pour le plus grand bonheur des populations bénéficiaires.

Quant au ministre Modibo KONE, il a, au nom des plus hautes autorités du Mali, salué l’accompagnement de la Belgique dans un domaine aussi stratégique que l’assainissement.

Il a, en outre, invité ses services techniques et les populations à faire bon usage de l’infrastructure ainsi reçue.

Faut-il le souligner, outre l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Mali, des autorités administratives et politiques de la capitale du Méguétan et des responsables des services techniques du MEADD ont pris part à la cérémonie.



