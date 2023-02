Développement régional : le Premier ministre arrive à Gao ce vendredi avec un agenda bien chargé - abamako.com

Le premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga passe le week-end du 18-19 février à Gao où il débarque ce vendredi dans le cadre d’une visite de travail qui va s'achever lundi prochain. Avec sa délégation, le chef du gouvernement malien va défricher sur place un vaste programme d’activités.



Selon l’agenda de la primature relatif à ce déplacement dans la cité des Askia, dès ce vendredi, Dr Choguel Maïga et sa délégation prendront part à la grande prière à la mosquée Tombeau des Askia. Il procédera ensuite à la remise des vivres et des matériels agricoles aux populations et échangera avec les communautés d’accueil du site de l’université de Gao, précisément à Béra, localité située à 7km de la cité des Askia.

Le lendemain, le Premier ministre se rendra à Ansongo, où il remettra des vivres et matériels agricoles aux populations avant de visiter le camp des Forces armées maliennes (FAMa). À son retour à Gao, il est prévu un repas de corps avec les FAMa et une séance de bénédictions dans le stade Kassé Kéita.

Le dimanche, le Premier ministre procédera à Bourem à la remise des vivres et matériels agricoles et visitera le camp des FAMa. Chogue Maïga animera aussi une conférence des cadres dans la salle du gouvernorat de Gao.



Le programme prévoit aussi la reprise des travaux du barrage de Taoussa et de la route Gao-Bourem-Taoussa ainsi que celle de Gao-Sévaré. La réalisation de ces projets sociaux de base appuiera le développement économique régional. La boucle sera bouclée par une activité d’ordre socio-culturel, économique et écologique. Il s’agit de l’inauguration de la salle des spectacles de Gao.



