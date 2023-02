Economie: le taux de croissance réelle du Produit intérieur brut (PIB) devrait atteindre 5,2% en 2024. - abamako.com

News Économie Article Économie Economie: le taux de croissance réelle du Produit intérieur brut (PIB) devrait atteindre 5,2% en 2024. Publié le vendredi 17 fevrier 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Le taux de croissance réelle du Produit intérieur brut (PIB), estimé à 3,7% en 2022, devrait s’accélérer en 2023 pour atteindre 5,2% en 2024. C’est une assurance donnée par le ministre de l’Économie et des Finances, Alousseini Sanou, à la faveur de la conférence de lancement du processus budgétaire 2024 tenue le jeudi 16 février 2023.



Trois thèmes importants pour le processus budgétaire 2024 ont été abordés à cette rencontre. Le premier thème a porté sur «la Problématique de l’évaluation de la performance des programmes : les acquis, les contraintes et défis». Le second a trait au «processus d’élaboration du budget et l’articulation entre les documents de planification stratégique nationale et les documents budgétaires : enjeux, bonnes pratiques et perspectives d’amélioration». Le troisième thème était relatif à «l’amélioration du contrôle budgétaire : les acteurs et leurs rôles».

Pour l’exercice 2024, Alousseini Sanou a fait savoir que les perspectives macroéconomiques du pays incitent à la mise en œuvre d’une politique budgétaire prudente et responsable, malgré un regain de la croissance du PIB.



«La politique budgétaire vise un objectif de déficit budgétaire de 4,5% du PIB en 2024 compte tenu de nombreux engagements du gouvernement notamment dans le cadre du renforcement des acquis en matière de défense et de sécurité ainsi que de l’amélioration des infrastructures socio-économiques de base. Il reste entendu qu’à moyen terme, la politique budgétaire s’inscrirait dans la dynamique de revenir progressivement au critère de convergence communautaire de 3%», a détaillé le ministre.



ANDROUICHA