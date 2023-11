An Bi Ko" : Ce mouvements sorti de nulle part - abamako.com

An Bi Ko" : Ce mouvements sorti de nulle part Publié le mercredi 15 novembre 2023 | aBamako.com

Une autre organisation travaillant dans le « A mon même domaine est le Mouvement An Bi Ko de la dame Batouly Niane. Le Mouvement Celle ass An Biko est un mouvement politique et ci seul obje toyen, dont le but est de réunir toutes les forces vives du Mali sans distinction au sein d'un même mouvement afin de mener des activités de développement » Avec deux sites internet differents, on ne sait pas trop lequel est officiel, An Bi Ko clame que Globalement le Mouvement Politique et Citoyen An biko a pour objet, de contribuer à l'avènement d'un Mali nouveau avec des Maliens nouveaux garantissant le bien-être plusieurs des populations et véritablement engages Hawa Kor sur les chantiers de la culture de la paix, de l'entraide, de la réconciliation, de la stabilité, de la bonne gouvernance, du développement économique, social et culturel et de la d'apporter justice pour tous » Le mouvement se donne pour mission de renforcer le rôle des jeunes et des femmes dans le développement. Noble mission, pourrait-on être tente de dire (Forsta-civ Mais la manière fait douter vraiment. Dame Batouly Niane, qui distribue de l'argent en public sans compter, pourra-t-elle vraiment ainsi renforcer le rôle des jeunes et des femmes dans le développement même de sa fameuse Fondation d'aide financière

Si l'origine de sa fortune reste un mystère. il faut reconnaître que de l'avis de plusieurs observateurs, l'exécution d'aucun marché public ne saurait générer autant de bénéfices pour en distribuer sans compter », écrit un confrère qui ajoute que l'enrichissement soudain de cette nouvelle icône de la scène. publique reste un mystère et elle n'est sur- tout pas obligée de s'en cacher, surtout que tout se passe sous les yeux des autorités. » Dans le plus grand populisme, elle montre sa grande générosité dans le sport, la mu s'impliquer pour en récolter les dividendes en termes de. tout ce qui rassemble la jeunesse les institutie popularité. Lors du lancement de son mouvement, elle a tenu un discours truffé de citations et de fautes qui serait écrit par un Malien de France qu'on a vu aux côtés de Malamine Koné, fondateur de la marque Airness, qui l'a finalement chassé comme un malpropre « Quelque (sic) soit le niveau où nous nous situons, nous avons besoins (resic) de quelqu'un et quelqu'un a besoin de nous écrit cet écrivain de la petite semaine qui fat dire à Mme Fatoumata Batouly Niane Notre volonté à travers la création de ce mouvement n'est autre que d'avoir un champ d'action assez large.



Si la politique doit se limiter à l'encaissement des voies et moyens, rien que pour assoir un Etat fort au détriment du bien-être de nos populations, alors nous ne sommes et ne serons jamais des politiciens. Car le philosophe Confucius disait que :"Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte; sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte". >>..