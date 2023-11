Kidal: La CNDH appelle l’Etat à la protection des populations civiles - abamako.com

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a appris, suivant communiqué n 062 du Gouvernement en date du 14 novembre courant, la prise du contrôle de la Région de Kidal par les Forces de Défense et de Sécurité dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n 2690 (2023) du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Elle suit avec beaucoup d'attention la situation des droits de l'Homme dans ladite Région.



Sur le fondement de la Constitution du 22 juillet 2023, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, des Conventions de Genève sur le droit international humanitaire, la CNDH :



- se réjouit du retour de l'Etat du Mali dans la Région de Kidal et félicite les Forces de Défense et de Sécurité dans la poursuite de l'objectif de sécurisation de l'intégralité du territoire national ;

- appelle l'Etat à veiller à la protection des populations civiles et de leurs biens et à assurer les services sociaux de base aux populations ainsi qu'à accorder une assistance aux personnes déplacées internes ;

- soutient tout processus inclusif de paix durable conformément à sa recommandation réitérée d'accélérer le processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR);

- invite les populations à éviter tout amalgame, s’abstenir de tout appel à l'incitation à la haine et à la violence ;



- réitère son soutien aux Forces de Défense et de Sécurité dans le combat noble contre le terrorisme, pour la sécurisation du territoire dans le strict respect des droits de l’Homme et du droit international humanitaire ;

Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée.



Bamako, le 15 /11//2023.

Monsieur Aguibou BOUARE

Chevalier de l’Ordre National