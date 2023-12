CEMGA : L’association des Femmes Battantes offre 7 millions de francs aux FAMa - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie CEMGA : L’association des Femmes Battantes offre 7 millions de francs aux FAMa Publié le mercredi 6 decembre 2023 | FAMa

© Autre presse par DR

CEMGA: L’association des Femmes Battantes offre 7 millions de francs aux FAMa

Tweet

Le Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de Division Oumar DIARRA, a reçu en audience, le lundi 04 décembre 2023, l’Association des Femmes Battantes de Bamako. C’était dans la salle de conférence de l’Etat-major Général des Armées en présence de plusieurs de ses proches collaborateurs.



L’objectif de cette visite était de manifester leur joie et leur reconnaissance à l’Armée pour la reprise de la ville de Kidal. Ces braves dames ont voulu manifester leurs reconnaissances à travers le don d’une somme colossale de 7 millions de FCFA aux FAMa comme effort de guerre.



La présidente de l’Association des Femmes Battantes de Bamako, Mme TOURE Alimatou DIOP, a exprimé au nom de son Association, sa profonde gratitude et son admiration envers l’Armée Malienne. Mme DIOP a affirmé qu’elles ont eu à manifester leur joie à chaque victoire des FAMa à travers des fêtes et qu’elles ont voulu changer de procédure cette fois-ci en faisant un acte plus concret à travers cette donation.



Elle a salué les Forces Armées Maliennes pour leur courage, leur détermination et leur sacrifice lors de la libération de Kidal. Selon elle, les FAMa ont démontré une résilience et une force exceptionnelle, incarnant l’esprit indomptable du peuple malien, c’est pour cette raison qu’elles ne pouvaient pas rester en marge de cette victoire a-t-elle déclaré. La présidente de l’Association des Femmes Battantes de Bamako, a exprimé que cette nouvelle est le début de la souveraineté des maliens et que chaque malien devrait s’en réjouir. Enfin elle a lancé un appel à toutes les bonnes volontés à emboiter leurs pas en soutenant les FAMa avant d’assurer que la contribution de l’Association des Femmes Battantes des régions du Mali suivront très prochainement.



Pour sa part, le Chef d’Etat-Major Général des Armées, le Général de Division Oumar DIARRA, a salué ces femmes pour ce geste symbolique et fort et pour leurs sens élevés du patriotisme envers les FAMa. Il a souligné que les Forces de défense et de sécurité ne peuvent rien faire sans le soutien de sa population. « C’est ensemble que nous sommes plus fort » a-t-il soutenu. Le CEMGA a rassuré que ces dons seront utilisés à bon escient avant d’ajouter que l’Association sera mise au courant de chaque détail sur la situation de leur don.



L’Association des Femmes Battantes de Bamako est un groupement rassemblant les femmes de tous les marchés de Bamako.