Coopération : l’Union européenne annonce le retrait de sa mission EUTM du Mali

Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell

Les Etats membres de l’Union européenne ont décidé ce mercredi d’un commun accord de ne pas proroger le mandat de la mission EUTM Mali au-delà du 18 mai 2024, suite à la revue stratégique et aux consultations menées avec les autorités maliennes, et tenant compte de l’évolution de la situation politique et sécuritaire sur le terrain.



En onze ans de présence au Mali, EUTM Mali a épaulé, à la demande des autorités, les Forces armées maliennes, ainsi que la force conjointe du G5 Sahel, contribuant à la lutte contre la menace terroriste, par le développement des forces de sécurité et de défense maliennes.



L’action d’EUTM Mali s’insérait dans une contribution plus large de l’Union européenne. Les voies du dialogue politique et de la coopération sécuritaire et technique restent ouvertes, notamment par l’intermédiaire de la délégation de l'UE à Bamako, par l'opération civile EUCAP Sahel Mali et par la Cellule régionale de conseil et de coordination de l'UE pour le Sahel (RACC).



