Accident du vol Dakar - Bamako: l'Aéroport international Blaise Diagne fermé temporairement Publié le jeudi 9 mai 2024

L’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass est temporairement fermé à la suite à la sortie de piste d’un avion de Trans Air affrété par Air Sénégal. L’incident s’est produit lors du décollage du vol HC 301 à destination de Bamako, avec 78 passagers à bord. On dénombre 11 blessés, dont 4 graves et 6 légers.



Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye, s’est rendu sur place pour superviser les opérations. L’aéronef, un B737/300, s’est immobilisé en dehors du Seuil 19 de la piste.



Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l’incident. Tous les services d’urgence de l’aéroport ont été mobilisés pour l’évacuation des passagers et leur prise en charge. Des spécialistes de l’aviation et des représentants de la compagnie aérienne sont sur place pour examiner les données de vol et interroger les membres d’équipage.



Le ministère des Transports aériens a fait état de 10 blessés, assurant que toutes les dispositions ont été prises pour prendre en charge les blessés. Le Bureau d’enquête et d’analyse (BEA) a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident. La réouverture de l’aéroport sera annoncée dans les prochaines heures, selon la société qui exploite l’AIBD.





